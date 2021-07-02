Цистерна с азотной кислотой протекла на железной дороге в Тюмени

Тюмень, 2 июля. Работники железной дороги обнаружили протечку цистерны с азотной кислотой во время осмотра грузового поезда в парке «Т» станции Войновка.

Вагон был отцеплен на грузовой двор для устранения неисправности, на данный момент парение ликвидировано. Груз был отправлен АО «ОХК «Уралхим» со станции Заячья гора Свердловской железной дороги, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Вред окружающей среде не причинен. Тюменская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и экологического законодательства. На место происшествия выехал прокурор.

Незадолго до этого в Оренбургской области сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший удобрения. Вагоны не перевернулись, никто не пострадал, сообщало РИА56.