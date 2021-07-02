Минтруд оценил затраты на систему ухода за инвалидами и пенсионерами

Москва, 2 июля. Внедрение системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами оценили в 330 млрд рублей, заявил источник в Минтруде.

Авторы объяснили, что проект подразумевает сопровождение и реабилитацию, в частности, на дому, для тех людей, которые полностью или частично потеряли способность жить самостоятельно, без посторонней помощи, передает «Коммерсант». Данная система попала в список целей нацпроекта «Демография» до 2030 года.

При этом в российском правительстве расходы на систему оценивают в 500-700 млрд рублей. В министерстве труда цифры более скромные — около 330 млрд рублей. Изначально систему хотели включить в программу социального страхования и финансировать за счет дополнительного страхового тарифа. Однако позднее от этой идеи отказались «из-за масштаба предполагаемых расходов».

Центробанк России и НПФ ранее согласовали изменения в пенсионную систему. Таким образом, российские граждане должны принимать более активное участие в процессе накопления будущих пенсий.