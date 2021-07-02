Захарова шуткой ответила на слова Зеленского о единстве народов России и Украины

Москва, 2 июля. Заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, являются ли русские и украинцы одним народом, получило ироничный ответ от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Зеленский в своем Twitter-аккаунте сообщил, что граждане Украины и Российской Федерации не являются одним народом. По его словам, у каждого свой путь.

Однако Захарова в своем Telegram-канале отметила, что в интервью донецкой «Муниципальной газете» от 18 апреля 2014 года украинский лидер заявил: «Мы один народ».

«В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: «Мы же не идиоты!» Очевидно, за семь лет многое изменилось», — пошутила Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ заявляла, что Москва ожидает реакции официальных властей всех европейских государств на рост неонацизма на Украине. Во Франции и странах Запада предпочитают игнорировать антисемитизм и другие радикальные настроения в Киеве.