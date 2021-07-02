Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 10:49
10:46
Происшествия
Пьяную жительницу Ленобласти заподозрили в убийстве возлюбленного
10:45
Происшествия
Силовики пришли с обысками к главе департамента потребрынка Ростовской области
10:44
Происшествия
Ходатайство о заключении Батурина под стражу поступило в Басманный суд
10:44
Общество
В Крыму открыли пункты вакцинации от COVID-19 вдоль набережных
10:42
Общество
Попова выразила благодарность Собянину «за спасение Москвы»
10:42
Общество
Власти Москвы назвали число привитых от коронавируса горожан
10:38
Происшествия
Пострадавших при взрыве батута в Барнауле девочек выписали из больницы
10:38
Армия
Неожиданная реакция России на маневры итальянского фрегата в Черном море удивила СМИ
10:37
Общество
Обязательную вакцинацию для отдельных категорий вводят в Ростовской области
10:35
Шоу-бизнес
Пегова заметно постройнела и подчеркнула это новым платьем
Все новости

Захарова шуткой ответила на слова Зеленского о единстве народов России и Украины

  /   Обновлено: 02 июля 2021 09:51
3476
Политика
Захарова шуткой ответила на слова Зеленского о единстве народов России и Украины
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 2 июля. Заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, являются ли русские и украинцы одним народом, получило ироничный ответ от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Зеленский в своем Twitter-аккаунте сообщил, что граждане Украины и Российской Федерации не являются одним народом. По его словам, у каждого свой путь.

Однако Захарова в своем Telegram-канале отметила, что в интервью донецкой «Муниципальной газете» от 18 апреля 2014 года украинский лидер заявил: «Мы один народ».

«В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: «Мы же не идиоты!» Очевидно, за семь лет многое изменилось», — пошутила Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ заявляла, что Москва ожидает реакции официальных властей всех европейских государств на рост неонацизма на Украине. Во Франции и странах Запада предпочитают игнорировать антисемитизм и другие радикальные настроения в Киеве.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова шуткой ответила на слова Зеленского о единстве народов России и Украины
захарова мид рф зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru