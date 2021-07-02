Главе Молочненского поселения в Крыму предъявили обвинение в халатности

Симферополь, 2 июля. Действующему главе сельского поселения Сакского района предъявили обвинение в халатности с причинением особо крупного ущерба.

В СК установили, что в декабре 2020 года между администрацией сельского поселения в лице главы и индивидуальным предпринимателем был заключен договор о благоустройстве муниципального пляжа в селе Витино. Администрация должна была проконтролировать исполнение контракта. Глава поселения узнал от коммерсанта, что тот планирует заняться снятием и перемещением почвенного покрова. В результате работы проводились с нарушением, а фигурант на это закрыл глаза и не обратился в полицию.

Был причинен ущерб почвам как объекту охраны окружающей среды на сумму более 10 млн рублей. В настоящее время глава сельского поселения задержан. Расследование продолжается.