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Главе Молочненского поселения в Крыму предъявили обвинение в халатности
Происшествия
Главе Молочненского поселения в Крыму предъявили обвинение в халатности
пресс-служба ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

Симферополь, 2 июля. Действующему главе сельского поселения Сакского района предъявили обвинение в халатности с причинением особо крупного ущерба.

В СК установили, что в декабре 2020 года между администрацией сельского поселения в лице главы и индивидуальным предпринимателем был заключен договор о благоустройстве муниципального пляжа в селе Витино. Администрация должна была проконтролировать исполнение контракта. Глава поселения узнал от коммерсанта, что тот планирует заняться снятием и перемещением почвенного покрова. В результате работы проводились с нарушением, а фигурант на это закрыл глаза и не обратился в полицию.

Был причинен ущерб почвам как объекту охраны окружающей среды на сумму более 10 млн рублей. В настоящее время глава сельского поселения задержан. Расследование продолжается.

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