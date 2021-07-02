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Корреспондент ФАН снял на видео последствия мощного ливня в Казани

  /   Обновлено: 02 июля 2021 09:41
Происшествия
Корреспондент ФАН снял на видео последствия мощного ливня в Казани
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Казань, 2 июля. Казанские улицы затопило в результате сильного дождя, который прошел накануне. В распоряжение ФАН попало видео из подтопленного города.

Местные жители рассказали, какие места пострадали от непогоды больше всего. Под мостом у Ветеринарной клиники практически нельзя проехать из-за глубокой лужи. То же самое на Аметьевской магистрали и на Танковом кольце.

Проспект Ибрагимова также оказался затоплен. Вода доходит до капота автомобилей, многие машины глохнут, и их владельцам приходится выталкивать транспортные средства из луж.

В подмосковной Балашихе полностью устранили последствия грозы, сообщало РИАМО. Непогода обрушилась на городской округ 28 июня.

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