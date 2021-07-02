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Стало известно состояние пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде

Происшествия
Стало известно состояние пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде
Федеральное агентство новостей  / 

Нижний Новгород, 2 июля. Стало известно о состоянии здоровья пострадавших во время взрыва бытового газа. Информацией поделились нижегородские СМИ.

По данным журналистов, двое мужчин 44 и 77 лет получили ожоги 50-70% тела. Еще один пострадавший отделался ушибами.

Причина взрыва — утечка газа в баллоне. По информации местных жителей, в злосчастной квартире проживали люди, злоупотребляющие алкогольными напитками.

Ранее ФАН писал об эвакуации 28 человек в жилом доме на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде. Причина

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