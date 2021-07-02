Провокации НАТО в Черном море как шаг к военному конфликту с Россией

Чего добивается блок НАТО, организовав учения Sea Breeze в Черном море? Сколько еще провокаций мы увидим до финала учений, который запланирован на 10 июля? Как ответит Россия НАТО и зачем в регионе появилась подводная лодка «Колпино», которая должна отработать элементы подводной войны с потенциальным противником? Могут ли провокации НАТО привести к локальному военному конфликту или даже мировой войне?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответит эксперт Российского совета по международным делам Николай Межевич.

Брифинг состоится 2 июля, в пятницу, в 14:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Напомним, говоря о вторжении британского эсминца Defender в территориальные воды России в Крыму, Владимир Путин указал на то, что Россия намерена пользоваться в полной мере ядерной угрозой и не станет опасаться локальных военных конфликтов.

«Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, чтобы мир встал на пороге Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что не выйдут победителями из этой войны. Потому мы знаем, за что мы боремся», — сказал Владимир Путин.

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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