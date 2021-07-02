«Вы отобрали у нас родину»: русскоязычные ветераны АТО взбунтовались против Украины

Неожиданное признание ветерана так называемой антитеррористической операции в Донбассе взбудоражило украинское общество. Он заявил, что если повторятся события 2014 года и начнется война, то Юго-Восток Украины больше не поддержит киевский режим.

Военнослужащим ВСУ и добровольцам из националистических батальонов обещали бесплатную землю за участие в военной операции против населения Донбасса. Льготы были прописаны в законе «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», который депутаты Верховной рады приняли для повышения мотивации призывников и добровольцев. Награда в качестве бесплатного участка земли действительно мотивировала многих граждан Украины участвовать в конфликте против мирных жителей ДНР и ЛНР. Некоторые из военнослужащих в 2015–2016 годах успели получить участки земли бесплатно. Но сегодня они боятся, что после того, как депутаты Рады проголосовали за открытие рынка земли, они уже ничего не получат.

wikipedia.org / Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Так, например, житель Мариуполя Геннадий дозвонился в эфир одного из украинских телеканалов и заявил, что многих солдат ВСУ обманули, так и не предоставив им бесплатные участки земли. Кроме того, он обвинил бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в популизме, поскольку они пиарятся на Вооруженных силах страны.

«Я являюсь участником боевых действий в Донбассе, участник АТО. Воевал с 2014 по 2016 год. Когда мы были в окопах, никто не спрашивал, какой мы национальности. Я служил в 79-й Николаевской отдельной десантно-штурмовой бригаде. У меня такой вопрос по поводу земли: Петр Порошенко обещал нам по два гектара земли, но почему на сегодняшний день мы ничего не увидели? А он в это время бегает с ящиком черешни по окопам, Зеленский тоже там пиарится. Где же эти ребята и их дети были в 2014 году? Я много своих побратимов потерял», — сообщил он.

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Бывший участник войны в Донбассе заявил, что многие солдаты ВСУ обижены на власть за то, что она начала гонения на русскоязычных граждан, а также продала Украину, приняв закон о продаже земли. По его словам, ветераны АТО взбунтовались против Украины: если события 2014 года повторятся и начнется война, жители Юго-Востока не пойдут воевать за Киев.

«Сегодня вы продаете украинскую землю, поэтому мы уже точно ничего не получим. Зеленский хвалился, что у него очень большой военный резерв. Я вам скажу, что в 2014 году воевало в Донбассе 50% русскоязычного населения. Так сложилось, что на Украину меня родители привезли в 1972 году из Брянской области. Я пока остаюсь патриотом, но вы отобрали у меня Родину. Не дай Бог повторятся события 2014 года, Юго-Восток вас уже не поддержит. Я общаюсь со своими побратимами, и все кричат в один голос, что депутаты отобрали у нас Родину. Поэтому в нас вы больше защитников не увидите», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не исключает, что в скором времени страна может потерять большую часть своей территории.