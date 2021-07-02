«Вы отобрали у нас родину»: русскоязычные ветераны АТО взбунтовались против Украины

Неожиданное признание ветерана так называемой антитеррористической операции в Донбассе взбудоражило украинское общество. Он заявил, что если повторятся события 2014 года и начнется война, то Юго-Восток Украины больше не поддержит киевский режим.
Военнослужащим ВСУ и добровольцам из националистических батальонов обещали бесплатную землю за участие в военной операции против населения Донбасса. Льготы были прописаны в законе «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», который депутаты Верховной рады приняли для повышения мотивации призывников и добровольцев. Награда в качестве бесплатного участка земли действительно мотивировала многих граждан Украины участвовать в конфликте против мирных жителей ДНР и ЛНР. Некоторые из военнослужащих в 2015–2016 годах успели получить участки земли бесплатно. Но сегодня они боятся, что после того, как депутаты Рады проголосовали за открытие рынка земли, они уже ничего не получат.
Так, например, житель Мариуполя Геннадий дозвонился в эфир одного из украинских телеканалов и заявил, что многих солдат ВСУ обманули, так и не предоставив им бесплатные участки земли. Кроме того, он обвинил бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в популизме, поскольку они пиарятся на Вооруженных силах страны.
«Я являюсь участником боевых действий в Донбассе, участник АТО. Воевал с 2014 по 2016 год. Когда мы были в окопах, никто не спрашивал, какой мы национальности. Я служил в 79-й Николаевской отдельной десантно-штурмовой бригаде. У меня такой вопрос по поводу земли: Петр Порошенко обещал нам по два гектара земли, но почему на сегодняшний день мы ничего не увидели? А он в это время бегает с ящиком черешни по окопам, Зеленский тоже там пиарится. Где же эти ребята и их дети были в 2014 году? Я много своих побратимов потерял», — сообщил он.
Бывший участник войны в Донбассе заявил, что многие солдаты ВСУ обижены на власть за то, что она начала гонения на русскоязычных граждан, а также продала Украину, приняв закон о продаже земли. По его словам, ветераны АТО взбунтовались против Украины: если события 2014 года повторятся и начнется война, жители Юго-Востока не пойдут воевать за Киев.
«Сегодня вы продаете украинскую землю, поэтому мы уже точно ничего не получим. Зеленский хвалился, что у него очень большой военный резерв. Я вам скажу, что в 2014 году воевало в Донбассе 50% русскоязычного населения. Так сложилось, что на Украину меня родители привезли в 1972 году из Брянской области. Я пока остаюсь патриотом, но вы отобрали у меня Родину. Не дай Бог повторятся события 2014 года, Юго-Восток вас уже не поддержит. Я общаюсь со своими побратимами, и все кричат в один голос, что депутаты отобрали у нас Родину. Поэтому в нас вы больше защитников не увидите», — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не исключает, что в скором времени страна может потерять большую часть своей территории.