Пегова заметно постройнела и подчеркнула это новым платьем

Москва, 2 июля. 43-летняя актриса Ирина Пегова является обладательницей идеальной фигуры. Но ее секрет — вовсе не изнуряющие диеты и голодание. Она профессионально занимается танцами и ведет активный образ жизни, пишет Teleprogramma.pro.

Даже историк моды Александр Васильев, в одном из выпусков, где гостьей была Ирина Пегова, заметил заметно постройневшую артистку. По его мнению, пластичности актриса добилась лишь благодаря своему хобби — ча-ча-ча и чарлстону.

Пегова благодаря классическим танцам изменилась до неузнаваемости. Ее талия стала четче вырисовываться, ее грацию теперь видно невооруженным взглядом. Она стала в разы изящнее и сумела избавиться от лишнего веса. Естественно, такие изменения положительно влияют и на настроение. Женщина светится от счастья, даря всем вокруг лучезарные улыбки.