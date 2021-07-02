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Пегова заметно постройнела и подчеркнула это новым платьем

  /   Обновлено: 02 июля 2021 10:42
Шоу-бизнес
Пегова заметно постройнела и подчеркнула это новым платьем
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 2 июля. 43-летняя актриса Ирина Пегова является обладательницей идеальной фигуры. Но ее секрет — вовсе не изнуряющие диеты и голодание. Она профессионально занимается танцами и ведет активный образ жизни, пишет Teleprogramma.pro

Даже историк моды Александр Васильев, в одном из выпусков, где гостьей была Ирина Пегова, заметил заметно постройневшую артистку. По его мнению, пластичности актриса добилась лишь благодаря своему хобби — ча-ча-ча и чарлстону.

Пегова благодаря классическим танцам изменилась до неузнаваемости. Ее талия стала четче вырисовываться, ее грацию теперь видно невооруженным взглядом. Она стала в разы изящнее и сумела избавиться от лишнего веса. Естественно, такие изменения положительно влияют и на настроение. Женщина светится от счастья, даря всем вокруг лучезарные улыбки.

В одной из недавних поездок она была замечена в красивом монохромном темном платье. Ей удалось подчеркнуть свою обновленную фигуру, а тщательно подобрав аксессуары, ей удалось оживить мрачноватое платье. Речь идет о пояске на талии. Также она добавила пышную юбку и так называемые рукава-фонарики, что превратило ее образ в эффектный наряд. Не забыла актриса и об откровенной зоне декольте.

Ранее сообщалось, как Марата Башарова выгнали со съемок с Ириной Пеговой.

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