Обязательную вакцинацию для отдельных категорий вводят в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 2 июля. Обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан ввели в Ростовской области.
Об этом стало известно после того, как заместитель главного государственного врача региона накануне подписал соответствующее постановление.
В документе говорится, что вакцинироваться в обязательном порядке от COVID-19 должны сотрудники сферы здравоохранения, торговли, общепита, образовательной и транспортной сферы, а также учащиеся образовательных заведений, чей возраст превышает 18 лет.
Кроме того, согласно постановлению обязательную вакцинацию должны пройти все государственные служащие.
Списки работников на вакцинацию должны быть предоставлены в медицинские учреждения города до 6 июля, а до 29 июля все перечисленные должны получить первый компонент вакцины.
Ревакцинация должна завершиться до 26 августа текущего года.