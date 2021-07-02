Обязательную вакцинацию для отдельных категорий вводят в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 2 июля. Обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан ввели в Ростовской области.

Об этом стало известно после того, как заместитель главного государственного врача региона накануне подписал соответствующее постановление.

В документе говорится, что вакцинироваться в обязательном порядке от COVID-19 должны сотрудники сферы здравоохранения, торговли, общепита, образовательной и транспортной сферы, а также учащиеся образовательных заведений, чей возраст превышает 18 лет.

Кроме того, согласно постановлению обязательную вакцинацию должны пройти все государственные служащие.

Списки работников на вакцинацию должны быть предоставлены в медицинские учреждения города до 6 июля, а до 29 июля все перечисленные должны получить первый компонент вакцины.

Ревакцинация должна завершиться до 26 августа текущего года.