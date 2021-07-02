Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 10:45
10:42
Общество
Попова выразила благодарность Собянину «за спасение Москвы»
10:42
Происшествия
Ходатайство о заключении Батурина под стражу поступило в Басманный суд
10:42
Общество
Власти Москвы назвали число привитых от коронавируса горожан
10:38
Происшествия
Пострадавших при взрыве батута в Барнауле девочек выписали из больницы
10:38
Армия
Неожиданная реакция России на маневры итальянского фрегата в Черном море удивила СМИ
10:37
Общество
Обязательную вакцинацию для отдельных категорий вводят в Ростовской области
10:35
Шоу-бизнес
Пегова заметно постройнела и подчеркнула это новым платьем
10:34
Общество
Власти Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан
10:32
Происшествия
Уголовное дело возбудили после взрыва газа в нижегородской квартире
10:31
Общество
Десятилетняя девочка с Украины c синдром Хатчинсона-Гилфорда умерла от старости
Все новости

Обязательную вакцинацию для отдельных категорий вводят в Ростовской области
Общество
Обязательную вакцинацию для отдельных категорий вводят в Ростовской области
Global Look Press  /  US Navy / Globallookpress.com

Ростов-на-Дону, 2 июля. Обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан ввели в Ростовской области. 

Об этом стало известно после того, как заместитель главного государственного врача региона накануне подписал соответствующее постановление. 

В документе говорится, что вакцинироваться в обязательном порядке от COVID-19 должны сотрудники сферы здравоохранения, торговли, общепита, образовательной и транспортной сферы, а также учащиеся образовательных заведений, чей возраст превышает 18 лет. 

Кроме того, согласно постановлению обязательную вакцинацию должны пройти все государственные служащие.

Списки работников на вакцинацию должны быть предоставлены в медицинские учреждения города до 6 июля, а до 29 июля все перечисленные должны получить первый компонент вакцины. 

Ревакцинация должна завершиться до 26 августа текущего года. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Обязательную вакцинацию для отдельных категорий вводят в Ростовской области
ростовская область вакцина от коронавируса
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru