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МХАТ прокомментировал открытое письмо Дорониной к Путину
Общество
МХАТ прокомментировал открытое письмо Дорониной к Путину
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 2 июля. Заинтересованные лица могут использовать президента МХАТ Татьяну Доронину, ранее написавшую письмо главы России Владимиру Путину.

Такого мнения придерживается пресс-секретарь театра Виктория Мусина Пушкина. Обращение Дорониной к российскому лидеру опубликовало издание «Аргументы недели» несколькими днями ранее. По словам президента МХАТ, если сегодня не снять с должность действующего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, то от МХАТ «не остается даже и воспоминаний».

«Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах», — говорится в сообщении Мусиной-Пушкиной, опубликованном на ее странице в Facebook.

Она также уточнила, что в МХАТе ничего не знают о письме Дорониной и не могут точно сказать, было ли оно направлено Путину. В театре не исключают, что в первую очередь оно было написано для публикации в СМИ.

Ранее стало известно, что МХАТ планирует подписать новый контракт с Ольгой Бузовой на роль в «Чудесном грузине»

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