Украине предрекли голод из-за открытия рынка земли

Киев, 2 июля. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предрек стране потерю контроля над экспортом аграрной продукции после открытия рынка земли.

Как считает Суслов, если сельскохозяйственные земли будут передавать иностранным владельцам, то доля аграрной продукции в украинском экспорте вырастет.

«Другое дело, что государство утратит во многом контроль над политикой в этой сфере», — высказался экс-глава министерства.

По словам Суслова, в связи с новым законом иностранные компании смогут активно вмешиваться в дела и политику Украины в сельскохозяйственной сфере. Может сложиться такая ситуация, что украинцам станет нечего есть и наступит голод, но экспорт остановить будет нельзя, заключил он.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который лишает страну значительной части оставшегося суверенитета. Украинские эксперты-юристы пребывают в ужасе, а многие депутаты парламента, голосовавшие за закон, даже не поняли, что же собственно произошло.