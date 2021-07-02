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Суд вынес приговор красноярскому вербовщику в террористическую организацию

  /   Обновлено: 02 июля 2021 09:03
Происшествия
Суд вынес приговор красноярскому вербовщику в террористическую организацию
ПолитРоссия

Красноярск, 2 июля. Житель Красноярского края, вербовавший людей для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, приговорен к девяти годам колонии строгого режима.

Мужчина, проникнувшись идеями радикального ислама, вербовал людей для оказания медицинской и иной помощи боевикам. Правоохранители нашли и изъяли у террориста средства связи, электронные носители информации и экстремистскую литературу.

В отношении вербовщика было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Первый Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима.

Накануне ФСБ России задержала главаря татарстанского звена запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1. Было возбуждено уголовное дело.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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