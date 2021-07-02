Один человек пострадал в ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморье

Владивосток, 2 июля. Автомобиль Honda HR-V столкнулся с рейсовым автобусом на Харьковской улице в Артеме, водителю легковушки потребовалась госпитализация, сообщили в УМВД по Приморскому краю.

По данным ведомства, 50-летний водитель Honda HR-V двигался в направлении Стрельникова и при повороте на прилегающую территорию не уступил дорогу ехавшему навстречу автобусу. В результате произошло столкновение.

В момент ДТП в автобусе находились 23 человека, но никто из них не пострадал. Водитель Honda HR-V доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с участием пешехода произошло в пригороде Владивостока. Водитель Daihatsu Atrai сбил женщину на тротуаре.