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Один человек пострадал в ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморье
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Один человек пострадал в ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморье
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморье
Пресс-служба правительства Севастополя

Владивосток, 2 июля. Автомобиль Honda HR-V столкнулся с рейсовым автобусом на Харьковской улице в Артеме, водителю легковушки потребовалась госпитализация, сообщили в УМВД по Приморскому краю.

По данным ведомства, 50-летний водитель Honda HR-V двигался в направлении Стрельникова и при повороте на прилегающую территорию не уступил дорогу ехавшему навстречу автобусу. В результате произошло столкновение.

В момент ДТП в автобусе находились 23 человека, но никто из них не пострадал. Водитель Honda HR-V доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с участием пешехода произошло в пригороде Владивостока. Водитель Daihatsu Atrai сбил женщину на тротуаре.

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