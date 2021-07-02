Россиянам разъяснили необходимость не мочить место прививки от коронавируса

Москва, 2 июля. Намокание места инъекции вакцины от коронавируса может привести к его воспалению.

При намокании увеличивается вероятность появления небольшого воспаления, поэтому по инструкции после вакцинации не советуется в течение трех дней мочить место прививки, ходить в баню. При появлении покраснения, отека или боли в месте укола рекомендуется принять антигистаминные средства.

Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина, сообщает ТАСС.

Мэр курортного города Сочи Алексей Копайгородский ранее рассказал об увеличенном темпе вакцинации против коронавируса. По его словам, в городе прививку сделали 25% от общего населения Сочи. Он отметил, что для жителей города открыты 26 прививочных пунктов, в том числе мобильные комплексы.