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Врачи рассказали, как отличить COVID-19 от ОРВИ без ПЦР-теста
Общество
Врачи рассказали, как отличить COVID-19 от ОРВИ без ПЦР-теста
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Москва, 2 июля. Несколько явных симптомов, по словам медиков, позволяют отличить ОРВИ от легкого течения COVID-19 без ПЦР-теста.

Свидетельством COVID-19 могут стать притупление или исчезновение обоняния, заявила «Известиям» руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко. Еще один симптом — выраженная слабость.

Врач посоветовала также обратить внимание на повышение температуры выше 38,5 градуса, интенсивный сухой кашель и чувство нехватки воздуха. В этом случае следует вызывать скорую помощь.

Главврач Боткинской больницы Денис Гусев ранее назвал самый первый симптом коронавируса. COVID-19 в настоящее время, по его словам, все чаще начинается с диарейного синдрома.

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орви коронавирус COVID-19
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