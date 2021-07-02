Врачи рассказали, как отличить COVID-19 от ОРВИ без ПЦР-теста

Москва, 2 июля. Несколько явных симптомов, по словам медиков, позволяют отличить ОРВИ от легкого течения COVID-19 без ПЦР-теста.

Свидетельством COVID-19 могут стать притупление или исчезновение обоняния, заявила «Известиям» руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко. Еще один симптом — выраженная слабость.

Врач посоветовала также обратить внимание на повышение температуры выше 38,5 градуса, интенсивный сухой кашель и чувство нехватки воздуха. В этом случае следует вызывать скорую помощь.

Главврач Боткинской больницы Денис Гусев ранее назвал самый первый симптом коронавируса. COVID-19 в настоящее время, по его словам, все чаще начинается с диарейного синдрома.