Тренерскому штабу сборной России посоветовали назначить духовника

Москва, 2 июля. Футболистам национальной команды России нужна духовная помощь со стороны священника, дабы больше концентрироваться на победе.

Соответствующей информацией с РИА Новости поделился председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Он считает, что секрет неудач сборной России кроется в недостатке духовной подготовки.

«Они какие-то не боевые, духовно, мне кажется, слабенькие», — сообщил митрополит Митрофан.

Сборная России на чемпионате Европы не смогла выйти из группового этапа турнира. Российские футболисты потерпели два поражения и лишь в одном матче смогли одержать победу.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о предложении возглавить сборную России. Наставник казанского клуба сообщил, что никаких предложений ему не поступало.