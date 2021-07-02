Россиянам рассказали о различных способах заготовки укропа на зиму

Москва, 2 июля. Правильно заготовленный укроп дает возможность обеспечить себя витаминной приправой на всю зиму.

Считается, что укроп благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему. В нем содержатся витамины, фосфор, кальций, железо, минеральные соли и аскорбиновая кислота.

Чтобы сохранить полезные свойства растения, не нужно брать для заготовки совсем молодую зелень. Стоит дождаться, пока укроп наберет силу. Обычно это происходит в первой половине лета.

В процессе подготовки к консервации следует хорошо промыть укроп и удалить толстые стебли. Затем сырье нужно просушить на бумажном полотенце.

Для заготовки укропа, по данным РИА Новости, подойдут разные способы. Речь идет о засолке, заморозке, сушке и заготовке в масле. Можно добавить к зелени соевый соус, лимон и чеснок.

Россиянам ранее рассказали, как приготовить диетическую окрошку. В ее состав входит отварная куриная грудка, картофель, яйцо, редис, огурцы и укроп.