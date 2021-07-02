Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Москва, 2 июля. Одну из самых высоких зарплат в Москве в июле предлагают главе отдела продаж в бюро переводов. Об этом свидетельствуют данные портала «Работа.ру».

Сервис изучил более 200 тысяч вакансий и составил июльский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Так, одна из самых высоких зарплат в Москве доступна руководителю отдела продаж в бюро переводов - до 500 тысяч рублей в месяц. В обязанности сотрудника входит руководство отделами продаж, разработка схем мотивации, участие в стратегических переговорах, ведение планирования и отчетности, а также заключение договоров с клиентами. Заработок зависит от процента закрытых сделок.

Стоматологу-ортопеду доступна зарплата до 400 тысяч. В свою очередь опытный программист может получать до 380 тысяч рублей, работая в сервисе мультистриминга. До 300 тысяч в месяц может зарабатывать юрист, до 200 — слесарь-ремонтник поршневых компрессоров и психиатр-нарколог.

Аналитики исследовательского центра SuperJob ранее назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве и Санкт-Петербурге. По-прежнему в лидерах специалисты IT-сферы.