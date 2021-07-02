Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 09:17
09:16
Общество
Россиянам рассказали, чем отличается коронавирус от ОРВИ
09:14
Видео
Спор из ничего: как зарубежные художники поссорились из-за невидимой скульптуры
09:13
Экономика
Евро подешевел на 6,5 копейки на старте торгов
09:12
Происшествия
ФАН публикует фотографии с места взрыва газа в Нижнем Новгороде
09:11
Происшествия
Пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде госпитализировали в ПИМУ
09:10
Происшествия
Суд в Братске арестовал подозреваемую в убийстве подростка на улице
09:08
Общество
МХАТ прокомментировал открытое письмо Дорониной к Путину
09:05
Политика
Украине предрекли голод из-за открытия рынка земли
09:03
Происшествия
Суд вынес приговор красноярскому вербовщику в террористическую организацию
09:03
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморье
Все новости

Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Общество
Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
pixabay.com  /  Claudio_Scott

Москва, 2 июля. Одну из самых высоких зарплат в Москве в июле предлагают главе отдела продаж в бюро переводов. Об этом свидетельствуют данные портала «Работа.ру».

Сервис изучил более 200 тысяч вакансий и составил июльский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Так, одна из самых высоких зарплат в Москве доступна руководителю отдела продаж в бюро переводов - до 500 тысяч рублей в месяц. В обязанности сотрудника входит руководство отделами продаж, разработка схем мотивации, участие в стратегических переговорах, ведение планирования и отчетности, а также заключение договоров с клиентами. Заработок зависит от процента закрытых сделок.

Стоматологу-ортопеду доступна зарплата до 400 тысяч. В свою очередь опытный программист может получать до 380 тысяч рублей, работая в сервисе мультистриминга. До 300 тысяч в месяц может зарабатывать юрист, до 200 — слесарь-ремонтник поршневых компрессоров и психиатр-нарколог.

Аналитики исследовательского центра SuperJob ранее назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве и Санкт-Петербурге. По-прежнему в лидерах специалисты IT-сферы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
работа статистика вакансии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru