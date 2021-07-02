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Касперский рассказал, какую страну считает киберсверхдержавой

  /   Обновлено: 02 июля 2021 09:00
Технологии
Касперский рассказал, какую страну считает киберсверхдержавой
wikimedia.org  /  Kai Mörk / CC-BY-3.0-de

Москва, 2 июля. США не являются единственной супердержавой по кибервозможностям, считает глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне, Вашингтону нет равных среди киберсверхдержав. Однако сложно об этом судить, так как в США есть как развитые отрасли, так и отстающие. Об этом Касперский заявил РИА Новости.

«Допустим, американская система голосования, это, извините, 19 век. Поэтому я не стал бы говорить про США, как наиболее продвинутую в этом смысле державу… Я не согласен с выводами британских экспертов», — сказал он.

К киберпродвинутым странам Касперский отнес Сингапур. Там есть полуавтоматизированная система подземного транспорта, автоматический порт, автоматический контроль за автомобильным трафиком. Сингапур стал первой в мире страной, где есть система облачной навигации автомобиля.

Касперский также объяснил превосходство России над Австралией. Он отметил, что в России хорошо развит банковский сектор и очень хороший интернет. В некоторых европейских странах и в Австралии с этим гораздо хуже, отметил предприниматель.

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интернет касперский кибердержава
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