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Экономисты спрогнозировали рост цен в России в июле
Экономика
Экономисты спрогнозировали рост цен в России в июле
Global Look Press  /  Oliver Berg / dpa

Москва, 2 июля. Годовая инфляция в России по итогам июля составит от 5,9% до 6,5%, считают эксперт, консенсус-прогноз указывает на показатель в 6,4%.

Инфляция в стране, по данным Росстата, разогналась до 5,8%, 5,5% в апреле и 6,02% в мае. Согласно консенсусу РИА Новости на минувший месяц, темпы роста цен по итогам июня составили 6,3%.

На инфляцию оказывают влияние перебои в цепочках поставок из-за пандемии, повышенная стоимость контейнерных перевозок, высокие цены на мировых товарных рынках, дефицит чипов в мире, раздувание денежной массы Центробанками развитых стран, отмечают специалисты.

Некоторые эксперты ждут, что в июле темпы роста цен начнут стабилизироваться. Свою роль сыграют ужесточение политики Банка России, укрепление рубля и сезонное удешевление плодоовощной продукции, считают специалисты.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что рост потребительских цен с 1 по 28 июня замедлился по сравнению с маем. За указанный период месячная инфляция составила 0,65%, тогда как в мае она равнялась 0,74%.

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