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Названы продукты для борьбы со стрессом и усталостью
Общество
Названы продукты для борьбы со стрессом и усталостью
pixabay.com

Нью-Дели, 2 июля. Врач-диетолог из Индии Шивани Сикри назвала придающие бодрость и помогающие бороться со стрессом продукты, сообщает Bangalore Mirror.

Специалист посоветовала восполнить дефицит витамина C, чтобы укрепить иммунитет и придать организму бодрости. Для этого Шивани Сикри рекомендует включить в рацион цитрусовые, киви, шпинат и перец. Также сил может придать белок, который содержится в яйцах и чечевице.

Восполнить дефицит железа и избавиться от вялости помогут тофу, киноа, горох, сухофрукты и темный шоколад. Необходимый организму селен содержится в яйцах, бобовых и орехах.

Кроме того, Сикри посоветовала пить молоко с шафраном, начинать день с бодрящего напитка из имбиря и лимона и съедать на завтрак два плода киви. Диетолог рекомендовала употреблять бананы и мед для повышения стрессоустойчивости, а также бразильские орехи или темный шоколад при переутомлении. Однако к сладкому следует относиться с осторожностью людям с диабетом, предупредила врач.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова заявила, что молочные продукты должны быть в рационе детей и взрослых. Ограничивать их потребление следует лишь при аллергии к белкам коровьего молока и непереносимости лактозы.

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