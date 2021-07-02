Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 09:17
09:16
Общество
Россиянам рассказали, чем отличается коронавирус от ОРВИ
09:14
Видео
Спор из ничего: как зарубежные художники поссорились из-за невидимой скульптуры
09:13
Экономика
Евро подешевел на 6,5 копейки на старте торгов
09:12
Происшествия
ФАН публикует фотографии с места взрыва газа в Нижнем Новгороде
09:11
Происшествия
Пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде госпитализировали в ПИМУ
09:10
Происшествия
Суд в Братске арестовал подозреваемую в убийстве подростка на улице
09:08
Общество
МХАТ прокомментировал открытое письмо Дорониной к Путину
09:05
Политика
Украине предрекли голод из-за открытия рынка земли
09:03
Происшествия
Суд вынес приговор красноярскому вербовщику в террористическую организацию
09:03
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморье
Все новости

Звезда «Аквамена-2» показал свою подготовку к съемкам фильма

  /   Обновлено: 02 июля 2021 08:55
Шоу-бизнес
Звезда «Аквамена-2» показал свою подготовку к съемкам фильма
flickr.com  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 2 июля. Голливудский актер Патрик Уилсон выложил видео в соцсетях, где показал, как приводит себя в форму к съемкам в фильме «Аквамен-2».

Во вторник 29 июня режиссер Джеймс Ван через свою страницу в Instagram объявил о том, что начались съемки сиквела фильма об Артуре Карри (он же Аквамен). К своим персонажам вернулись такие актеры как Джейсон Момоа и Эмбер Херд. Однако одну из главных ролей также играет Патрик Уилсон, который в 2018 года воплотил на экране царя Атлантиды Орма Мариуса.

На данный момент артист активно готовит себя к производственному процессу. Деталями тренировок он поделился через свою страницу в Instagram.

«Спасибо Эйо Фэлаэ за последние три с лишним месяца обучения для роли Орма, и за всю подготовку к первому фильму. Много пота. Много музыки Yelawolf. Вот и мы», отметил Уилсон.

Ранее голливудский актер Вин Дизель рассказал о разработке спин-оффа «Форсажа» с Шарлиз Терон в главной роли.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Аквамена-2» показал свою подготовку к съемкам фильма
кино голливуд аквамен-2 патрик уилсон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru