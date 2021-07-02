Звезда «Аквамена-2» показал свою подготовку к съемкам фильма

Лос-Анджелес, 2 июля. Голливудский актер Патрик Уилсон выложил видео в соцсетях, где показал, как приводит себя в форму к съемкам в фильме «Аквамен-2».

Во вторник 29 июня режиссер Джеймс Ван через свою страницу в Instagram объявил о том, что начались съемки сиквела фильма об Артуре Карри (он же Аквамен). К своим персонажам вернулись такие актеры как Джейсон Момоа и Эмбер Херд. Однако одну из главных ролей также играет Патрик Уилсон, который в 2018 года воплотил на экране царя Атлантиды Орма Мариуса.

На данный момент артист активно готовит себя к производственному процессу. Деталями тренировок он поделился через свою страницу в Instagram.

«Спасибо Эйо Фэлаэ за последние три с лишним месяца обучения для роли Орма, и за всю подготовку к первому фильму. Много пота. Много музыки Yelawolf. Вот и мы», — отметил Уилсон.

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