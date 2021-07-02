Кабмин выделил 63 млн рублей на отпуска новосибирских медиков и соцработников

Новосибирск, 2 июля. Новосибирская область получит 63,6 млн рублей из федерального бюджета. Эти деньги пойдут на оплату отпусков медикам и социальным работникам.

О выделении средств рассказал депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Жуков. На поддержку, по словам парламентария, смогут рассчитывать работающие в красной зоне сотрудники.

«Принято решение направить на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам 49,6 млн рублей, социальным работникам — 14 млн рублей», — подчеркнул депутат.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин недавно заявил о выделении средств регионам на оплату отпусков медикам и соцработникам. Федеральный бюджет потратит на это около 8,5 млрд рублей.

Роструд ранее напомнил о возможности компенсировать неиспользованные дни отпуска. Работники могут рассчитывать на денежную компенсацию.