Врач Круглый не считает необходимым закрывать детские лагеря из-за COVID-19

Москва, 2 июля. Коронавирус не представляет опасности для жизни и здоровья детей настолько, чтобы отменять смены в летних лагерях в России.

Таким мнением поделился член Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый в беседе с ТАСС. По словам медика, конкретные решения должны приниматься региональными властями.

«Меры предосторожности, анализы, ограничения доступа родителей должны быть, но, мне кажется, что лишать детей отдыха из-за угрозы коронавируса не следует. Все-таки детям нужно отдыхать», — заявил врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о своевременно принятых мерах во время вспышки коронавирусной инфекции, произошедшей в первую смену отдыха детей в летних лагерях. По словам руководителя ведомства, при соблюдении мер профилактики риски минимальны.