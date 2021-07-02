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Toyota раскрыла цену нового Land Cruiser 300 для российского рынка

  /   Обновлено: 02 июля 2021 08:51
Общество
Toyota раскрыла цену нового Land Cruiser 300 для российского рынка
Prt Scr youtube.com  /  @ NAAVTOTRASSE

Москва, 2 июля. Дилеры Toyota в России начинают принимать заказы на новый Toyota Land Cruiser 300.

Приобрести внедорожник можно в комплектациях «Элеганс», «Комфорт+», также доступна юбилейная версия 70th Anniversary. Цены на новый Toyota Land Cruiser 300 начинаются от 5 613 000 рублей.

В вышеперечисленные комплектации войдет экономичный бензиновый двигатель 3,5-литровый с двойным турбонаддувом и 10-ступенчатая автоматическая коробка передач, передают «Известия».

В «Элеганс» включены светодиодные фары, система запуска двигателя отпечатком пальце, а также точка доступа Wi-Fi.

В версии «Комфорт+» доступны продвинутые электронные системы для передвижения по бездорожью, комплекс систем Toyota Safety Sense. Эта комплектация также отличается тремя жесткими блокировками дифференциалов.

В юбилейную версию вошли задний дифференциал повышенного трения, цветной проекционный дисплей, новая система мультимедиа и другие технологичные опции.

Ранее сообщалось, что дилеры рассказали о росте цен на автомобили в России. Машины выросли в стоимости примерно на 7% в период с января по июнь текущего года.

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