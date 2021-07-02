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Артюхов назначил временного руководителя департамента экономики ЯНАО
Политика
Артюхов назначил временного руководителя департамента экономики ЯНАО
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Салехард, 2 июля. Валерий Миронов назначен временно исполняющим обязанности директора департамента экономики ЯНАО, говорится в распоряжении губернатора региона Дмитрия Артюхова.

Ротация произошла в связи с тем, что руководитель ведомства Светлана Гусева была назначена на должность председателя Счетной палаты ЯНАО. Ее кандидатуру единогласно утвердили депутаты ЗакСа ЯНАО в апреле, сейчас она приступила к новым обязанностям.

Миронов до приезда на Ямал работал первым заместителем в министерстве экономики Пензенской области. Общий стаж в сфере экономики — 13 лет. Об этом информирует издание «Север-Пресс».

Ранее губернатор Ямала рассказал на ПМЭФ о реализации крупных проектов на полуострове. В частности, речь шла о «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2».

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Все новости / Политика / Артюхов назначил временного руководителя департамента экономики ЯНАО
ямал янао артюхов
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