Артюхов назначил временного руководителя департамента экономики ЯНАО

Салехард, 2 июля. Валерий Миронов назначен временно исполняющим обязанности директора департамента экономики ЯНАО, говорится в распоряжении губернатора региона Дмитрия Артюхова.

Ротация произошла в связи с тем, что руководитель ведомства Светлана Гусева была назначена на должность председателя Счетной палаты ЯНАО. Ее кандидатуру единогласно утвердили депутаты ЗакСа ЯНАО в апреле, сейчас она приступила к новым обязанностям.

Миронов до приезда на Ямал работал первым заместителем в министерстве экономики Пензенской области. Общий стаж в сфере экономики — 13 лет. Об этом информирует издание «Север-Пресс».

Ранее губернатор Ямала рассказал на ПМЭФ о реализации крупных проектов на полуострове. В частности, речь шла о «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2».