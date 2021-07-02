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Главные спортивные итоги России подведут в международный день спортивного журналиста
Спорт
Главные спортивные итоги России подведут в международный день спортивного журналиста
Global Look Press  /  © Gonzales Photo/Gaston Szerman vi

В пятницу, 2 июля, в международный день спортивного журналиста в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» подведут итоги важнейших спортивных событий России.

Невыход из группы в ЧЕ-2020, перспективные виды спорта для России, проигрыш баскетбольной сборной команде Германии (наша команда не едет на Олимпиаду), теннисные прорывы российских профессионалов, околофутбольные скандалы. Кроме того, мы обсудим ключевые изменения в профессии спортивного журналиста и оценим работу коллег чемпионате Европы по футболу.

Известный спортивный обозреватель, писатель, сценарист, лауреат премии «Золотое перо» Константин Осипов проведет брифинг в пятницу, 2 июля, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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