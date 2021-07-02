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Смит, Уолберг, Кэмпбелл: названы звезды, у которых были проблемы с законом

  /   Обновлено: 02 июля 2021 08:44
Шоу-бизнес
Смит, Уолберг, Кэмпбелл: названы звезды, у которых были проблемы с законом
Global Look Press  /  Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 2 июля. Британское издание The Sun вспомнило звезд, которых привлекали к ответственности из-за нарушения закона.

В 2003 году певицу Шерил арестовали за нападение на уборщицу ночного клуба из-за леденцов. Исполнительница призналась, что оскорбляла ее, но отрицала, что использовала расистские выражения. Шерил была признана виновной в нападении, повлекшем телесные повреждения.

Супермодель Наоми Кэмпбелл была приговорена к пяти суткам общественных работ в Нью-Йорке после ссоры с горничной, в результате которой звезда бросила в нее мобильный телефон. Во время исправительных работ в отделе санитарии звезда также вела себя неординарно. В последний день она пришла не в форме, а в платье от Dolce&Gabbana.

«Почему они ожидают, что я буду выглядеть грязной или что-то в этом роде?» заявила тогда Наоми.

В 2008 году ее снова приговорили к общественным работам. Она впала в бешенство в самолете. Пинала и плевалась в полицейских после того, как пропала одна из ее сумок.

Британский актер и писатель Стивен Фрай в 17 лет поднял пальто друга семьи и обнаружил в одном из карманов кредитную карточку. Его арестовали за то, что он, проживая в Суиндоне, тратил чужие деньги и платил за дорогие отели. Фрай был приговорен к трем месяцам тюремного заключения.

В 1989 году известный актер Уилл Смит был членом банды, которая напала на человека, оставив его почти слепым. Обвинения против 44-летнего актера (позже были сняты) включали нападение при отягчающих обстоятельствах, преступный сговор и безрассудную угрозу другому человеку.

В возрасте 16 лет актеру Марку Уолбергу было предъявлено обвинение в покушении на убийство после того, как он напал на двух вьетнамцев. Согласно сообщениям, он избил одного из них деревянной палкой, отчего тот потерял сознание. Другую жертву позже в тот же день он ударил кулаком по лицу.

Уолберг признал себя виновным в нападении. Он утверждал, что был пьян, а нападения не были связаны с расой. Он отбыл 45 дней из двухлетнего срока в исправительной колонии.

«Я глубоко сожалею о действиях, которые я совершил в ночь на 8 апреля 1988 года, а также о любом длительном ущербе, который я, возможно, причинил жертвам. С тех пор я посвятил себя тому, чтобы стать лучшим человеком и гражданином, чтобы я мог быть образцом для подражания для своих детей и других», — заявлял актер.

Ранее стало известно, что суд Лос-Анджелеса оставил певицу Бритни Спирс под опекой ее отца.

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Все новости / Шоу-бизнес / Смит, Уолберг, Кэмпбелл: названы звезды, у которых были проблемы с законом
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