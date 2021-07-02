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Ветеринар рассказал об опасности заражения коронавирусом диких животных
Общество
Ветеринар рассказал об опасности заражения коронавирусом диких животных
wikipedia.org/wiki  /  Dani Kropivnik

Москва, 2 июля. Коронавирусная инфекция попала в дикую природу, об этом стало известно, когда в Испании и США COVID-19 обнаружили у диких норок.

Остается неизвестным, как коронавирус мог проникнуть в дикую природу, но это опасный сигнал. Об этом рассказал советник руководителя Россельхознадзора, кандидат ветеринарных наук Никита Лебедев, передает «Север-Пресс».

«Если болезнь станет распространяться среди диких животных, она может стать природно-очаговой, победить ее будет практически невозможно. Одни из восприимчивых к COVID-19 животные это куньи, в том числе норки», сказал Лебедев.

В качестве примера эксперт привел птичий грипп, который птицы разносят при миграции по всему миру. Прервать эту цепь помогут прививки, которые животным делают препаратом «Карнивак-Ков». Она является единственной в мире вакциной от коронавируса для животных.

Люди могут передавать коронавирус нового типа своим домашним животным. Об этом ранее стало известно из нового исследования.

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