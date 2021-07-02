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Двое мужчин госпитализированы с ожогами после взрыва газа в Нижнем Новгороде

  /   Обновлено: 02 июля 2021 08:39
Происшествия
Двое мужчин госпитализированы с ожогами после взрыва газа в Нижнем Новгороде
pixabay.com

Нижний Новгород, 2 июля. Двое мужчин госпитализированы с ожогами 50-70 процентов тела после хлопка газа в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщает минздрав региона.

Также сообщается о третьем пострадавшем. Мужчина получил множественные ушибы.

Хлопок газа произошел в жилом доме на улице Светлоярской. Региональный главк МЧС сообщает, что более 60 человек, в том числе девять детей, эвакуированы из дома после инцидента.

Ранее сообщалось, что сотрудники оперативных служб ликвидируют последствия взрыва газа в трехэтажном доме. Информация об инциденте поступила ночью.

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