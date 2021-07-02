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Ума Турман ненавидела желтый костюм из фильма «Убить Билла»
Шоу-бизнес
Ума Турман ненавидела желтый костюм из фильма «Убить Билла»
wikipedia.org  /  Siebbi / Uma Thurman / CC BY 3.0

Лос-Анджелес, 2 июля. Актриса Ума Турман ненавидела свой культовый желтый спортивный костюм из фильма «Убить Билла». Об этом рассказал режиссер картины Квентин Тарантино.

Голливудская звезда сыграла роль Беатрикс Киддо, которая по сюжету хотела отомстить «отряду смертоносных гадюк». За свою актерскую работу Турман была номинирована на «Золотой глобус» на лучшую женскую роль. Об этом пишет портал ScreenRant.

Тарантино изначально разрабатывал «Убить Билла» как полноценный фильм, но из-за его четырехчасового повествования он был разделен на две части. Знаменитый желтый костюм был одной из главных деталей, так как, по мнению режиссера, он задавал общий тон фильму. Однако актриса ненавидела этот наряд.

«Ума ненавидела желтый спортивный костюм. Ненавидела. Она думала, что похожа на банановое мороженое. Ей это просто не нравилось. Она практически понятия не имела, кто такой Брюс Ли. В конце концов мне пришлось показать ей фильм «Игра смерти». Она вроде как поняла. Сейчас костюм стал знаковой вещью. И она, вероятно, даже не помнит этого, но тогда она сказала: «Ты пытаешься сделать из меня клоуна!» — вспомнил Тарантино.

Ранее британские актеры Доминик Монаган и Билли Бойд, сыгравшие во «Властелине колец», рассказали о сцене, которая едва не попала в фильм в качестве шутки.

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Ума Турман кино голливуд тарантино убить билла
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