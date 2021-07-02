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Вин Дизель заявил о разработке спин-оффа «Форсажа» с Шарлиз Терон
Шоу-бизнес
Вин Дизель заявил о разработке спин-оффа «Форсажа» с Шарлиз Терон
Кадр из фильма «Форсаж 9»

Лос-Анджелес, 2 июля. Сценаристы кинофраншизы «Форсаж» разрабатывают спин-офф, в котором главным персонажем будет киберпреступница Сайфер. На экранах ее роль воплотила актриса Шарлиз Терон.

Впервые кибертеррористка появилась в качестве антагониста в «Форсаже-8». По сюжету она шантажировала главного героя Доминика Торетто, который должен был захватить для нее атомную подводную лодку и спровоцировать ядерную войну. Шарлиз вернулась к своей роли в девятой части и стала одним из ключевых персонажей киноленты. Об этом сообщает ScreenRant.

Голливудский актер Вин Дизель, который также является продюсером франшизы «Форсаж», рассказал Терон, что поручил сценаристам разработать для ее персонажа отдельный фильм. Однако киновселенная увидит и другие картины. Согласно информации от источников, на экраны кинотеатров также выйдет сиквел спин-оффа «Хоббс и Шоу» с Джейсоном Стэтхэмом и Дуэйном Джонсоном в главных ролях.

Ранее студия Lionsgate анонсировала весеннюю премьеру комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта», в которой актеру Николасу Кейджу досталась роль самого себя.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вин Дизель заявил о разработке спин-оффа «Форсажа» с Шарлиз Терон
кино голливуд форсаж шарлиз терон вин дизель
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