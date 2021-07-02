Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 75

ФАН представляет 75-й выпуск рейтинга СМИ, активно раскручивающих антироссийскую повестку. В этом выпуске: хлеб в России обещает подорожать, сотрудников администрации президента вынуждают прививаться, ООН обвиняет Москву в преступлениях в Африке. Подробнее об этих вбросах — в нашем материале.

Итоги недели

Издание «МБХ медиа» (51 текст антироссийской направленности), связанное с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, спустя месяц вернуло себе первое место. В то же время «Эхо Москвы», так долго лидировавшее в нашем рейтинге, рухнуло аж на третью строчку. У издания — 47 текстов. На вторую строчку поднялась «Медиазона» (49 текстов).

/

Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Цены на хлеб полетят вверх?

Ранее «Коммерсантъ» написал, что новый ГОСТ вызвал критику российских компаний. Они опасаются, что из-за нововведения лишатся льгот по налогам: финансовая нагрузка может в целом вырасти на 22 млрд рублей. Производители угрожают компенсировать выпадающие доходы повышением цен.

В то же время Минсельхоз отмечает стабильный уровень цен производителей на хлебобулочную продукцию и не ожидает их существенного повышения в дальнейшем.

«Этому в том числе будут способствовать дополнительные меры господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки, а также действующие механизмы стабилизации стоимости зерновых», — подчеркивает министерство.

При этом ведомство отмечает, что подготовленная федеральным государственным автономным научным учреждением «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» (ФГАНУ НИИХП) первая редакция проекта межгосударственного стандарта для предприятий хлебопекарной отрасли будет рассмотрена при поступлении в установленном порядке. Министерство считает целесообразным провести всестороннее обсуждение проекта, в том числе с участием представителей отрасли, а также рассмотреть необходимость соответствующей корректировки налогового законодательства при необходимости.

pixabay.com /

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что проблема цен стала уже привычной для попыток информационных атак. Вряд ли бы их проводили, если бы этот вопрос совсем не затрагивал россиян. Социальное положение в последние два коронавирусных года вряд ли улучшилось у большинства граждан, поэтому реакция на такие вбросы бывает достаточно резкой.

«Хлеб же относится к продуктам, за наличием и ценами на которые всегда следят в качестве важных индикаторов и инфляции, и продовольственной безопасности. Поэтому фейки, которые появляются о возможной нехватке хлеба, могут иметь коммерческое происхождение. В обществе, которое постоянно развивается в сторону коммуникативной связности, можно легко создать панику на какую-то важную тему. И наличие хлеба — это одна из таких очевидных тем. Поэтому с создателями и распространителями таких вбросов нужно бороться особенно усердно», — считает Сергей Простаков.

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь обратил внимание, что в России хлеб — не просто социальный, а сакральный продукт. Угрожая ростом цен на него, можно выбивать себе преференции, вводить ограничения экспорта для поставщиков зерна, облегчать требования к качеству продукции, и пекари активно этим пользуются.

«Разумеется, хлеб должен быть дешевым и доступным всем россиянам, но в то же время он должен оставаться хлебом, а не опасным для здоровья суррогатом. За последние месяцы правительство страны пошло на беспрецедентные меры поддержки отрасли, но повышение качества — стратегия, которая не должна зависеть от кризиса», — пояснил Юрий Голубь.

/

Прививка для сотрудников АП

Ранее портал «Октагон» со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудников администрации президента и аппарата правительства временно не будут назначать на новые более высокие должности, если они не пройдут вакцинацию или ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что чиновников администрации главы государства, которые не принимают решение вакцинироваться по тем или иным причинам, не наказывают за это.

«Нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос, применяется ли какая-то мера воздействия к тем, кто решил не вакцинироваться. — У нас обязательной вакцинации нет, но многие проявляют сознательность и вакцинируются, но многие, к сожалению, переболели».

Global Look Press / Dmitry Golubovich

Юрий Голубь напомнил, что во время прямой линии президент четко обозначил свою позицию — прививки должны быть добровольными. Эпизоды, когда их делают обязательными для представителей тех или иных профессий, — инициатива властей отдельных регионов.

«Можно не сомневаться, что если бы какие-то меры принуждения применяли для сотрудников администрации президента, это стало бы однозначным сигналом для руководителей всех краев, областей и республик. Как видим, пока на жесткие меры идут далеко не все», — пояснил аналитик.

Сергей Простаков уверен, что коронавирус и вакцинация стали едва ли не самыми частыми темами для создания фейков. Российская вакцина регулярно становится объектом информационных нападок.

«На этот раз под удар попадает процесс вакцинации в России. Целью, очевидно, является дискредитация российского здравоохранения и властей страны, якобы принуждающих даже важных чиновников прививаться. Конечные цели здесь видны как коммерческие, так и политические. Обществу внушают недоверие к собственной власти и «насаждаемой» ею вакцине, чтобы в конечном счете привести к мысли, что иностранные будут лучше», — добавил Сергей Простаков.

ООН и Африка

Газета The New York Times сообщила, что эксперты ООН подготовили отчет, в котором утверждается, что военные советники России якобы участвовали в преступлениях в ЦАР.

Дмитрий Песков, комментируя этот вброс, отметил, что российские советники не участвовали в убийствах мирных жителей и грабежах в ЦАР. Все это — очередная ложь западных СМИ.

«Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это — очередная ложь», — сказал Песков.

Сергей Простаков выразил мнение, что тема российского присутствия в Африке раздражает многих геополитических игроков. В странах континента действуют не только привычные США и Китай, но и Франция, и Великобритания, и Турция, и аравийские монархии. Поэтому появление России с ее активной позицией в регионе никого не обрадовало. Именно в этом лежат причины информационных атак на Россию и структуры, которые обеспечивают ее геополитическое присутствие в Африке.

«Очевидно, что Россию снова пытаются втянуть в разбирательство в обвинениях с мутными доказательствами. Такой опыт у Запада уже имеется — например, несколько лет назад активно муссировалась тема «химических атак» российского контингента в Сирии. Подложными доказательствами для обвинений в ОЗХО тогда занимались связанные с западными разведками «Белые шлемы». Теперь пришло время для ЦАР и ООН служить площадками для информационных атак на Россию», — заключил Сергей Простаков.

Юрий Голубь назвал очевидным, что ООН в очередной раз идет на поводу у западного общественного мнения, которое формируется по шаблонам, появившимся чуть ли не 500 лет назад. Схожим образом польские и немецкие публицисты времен Ивана Грозного живописали, как «русские варвары» поджаривают на костре, а потом с аппетитом поедают несчастных ливонцев.

«Точно так же и здесь — укрепленный пункт превращается в «мечеть», религиозные боевики-фанатики — в «мирных молящихся», а российские инструкторы, приглашенные в страну законным правительством, — в «наемников». Что же задает такой угол зрения? Ответ кроется в самих обвинениях, там, где речь идет о залежах алмазов. Именно это — причина всех воплей, именно алмазы, а не жизни граждан далекой африканской страны волнуют заказчиков очередной русофобской кампании. Те же крики раздавались по поводу Афганистана, Чечни, Сирии, те же самые крики мы услышим еще множество раз», — заключил Юрий Голубь.

/

В декабре прошлого года в МИД РФ сообщили, что РФ направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики для помощи в отражении натиска незаконных вооруженных формирований. Всего в этой стране работают более 500 российских инструкторов и советников. В российском дипведомстве неоднократно указывали, что российские инструкторы находятся в ЦАР на законных основаниях и продолжают свою работу по обучению военнослужащих национальной армии этой страны.