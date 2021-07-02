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Британец Брэнсон окажется в космосе раньше американца Безоса
Общество
Британец Брэнсон окажется в космосе раньше американца Безоса
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Москва, 2 июля. Полет британского миллиардера Ричарда Брэнсона в космос намечен на 11 июля. Он окажется за пределами планеты Земля раньше основателя Amazon Джеффа Безоса.

О предстоящем полете Брэнсона сообщила компания Virgin Galactic. На ее странице в Twitter был опубликован короткий видеоролик, на кадрах которого представлены шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity. Среди них оказался британский миллиардер.

«Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за нашим первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начинается», сказано в заявлении компании.

Американец Безос отправится в космос на суборбитальном корабле New Shepard вместе с братом Марком и 82-летней Уолли Фанк. Его полет запланирован на 20 июля.

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