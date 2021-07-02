Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 09:16
09:14
Видео
Спор из ничего: как зарубежные художники поссорились из-за невидимой скульптуры
09:13
Экономика
Евро подешевел на 6,5 копейки на старте торгов
09:12
Происшествия
ФАН публикует фотографии с места взрыва газа в Нижнем Новгороде
09:11
Происшествия
Пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде госпитализировали в ПИМУ
09:10
Происшествия
Суд в Братске арестовал подозреваемую в убийстве подростка на улице
09:08
Общество
МХАТ прокомментировал открытое письмо Дорониной к Путину
09:05
Политика
Украине предрекли голод из-за открытия рынка земли
09:03
Происшествия
Суд вынес приговор красноярскому вербовщику в террористическую организацию
09:03
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморье
09:02
Происшествия
Новосибирский подросток умер на улице от отравления неизвестным газом
Все новости

Эмбер Херд заявила о рождении дочери
Шоу-бизнес
Эмбер Херд заявила о рождении дочери
Кадр из фильма «Аквамен»

Лос-Анджелес, 2 июля. Голливудская актриса Эмбер Херд в четверг, 1 июля, рассказала о том, что 8 апреля 2021 года у нее родилась дочь, которой она дала имя Уна Пейдж.

Внезапной новостью звезда фильма «Аквамен» поделилась на своей странице в Instagram. Она выложила фотографию, на которой лежит на кровати вместе со своим новорожденным ребенком.

«Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько важно для нас, женщин, думать таким образом об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы. Я надеюсь, что мы придем к точке, в которой нормально не хотеть замуж, чтобы иметь ребенка», — отметила Херд.

Она рассказала о том, что хотела сохранить свою личную жизнь в тайне. Однако, поскольку она находится в центре внимания, то решила взять эту ситуацию под контроль.

«Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она — начало всей моей жизни», — резюмировала актриса.

Ранее певица Дуа Липа заявила о том, что собирается попробовать себя в актерском мастерстве. Она планирует начать с эпизодических ролей.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Эмбер Херд заявила о рождении дочери
Эмбер Херд кино голливуд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru