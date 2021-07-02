Эмбер Херд заявила о рождении дочери

Лос-Анджелес, 2 июля. Голливудская актриса Эмбер Херд в четверг, 1 июля, рассказала о том, что 8 апреля 2021 года у нее родилась дочь, которой она дала имя Уна Пейдж.

Внезапной новостью звезда фильма «Аквамен» поделилась на своей странице в Instagram. Она выложила фотографию, на которой лежит на кровати вместе со своим новорожденным ребенком.

«Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько важно для нас, женщин, думать таким образом об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы. Я надеюсь, что мы придем к точке, в которой нормально не хотеть замуж, чтобы иметь ребенка», — отметила Херд.

Она рассказала о том, что хотела сохранить свою личную жизнь в тайне. Однако, поскольку она находится в центре внимания, то решила взять эту ситуацию под контроль.

«Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она — начало всей моей жизни», — резюмировала актриса.

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