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Бритни Спирс станцевала в бикини на фоне судебных разбирательств

  /   Обновлено: 02 июля 2021 08:27
Шоу-бизнес
Бритни Спирс станцевала в бикини на фоне судебных разбирательств
Global Look Press  /  Dave Starbuck via www.imago-imag

Лос-Анджелес, 2 июля. Певица Бритни Спирс удивила фанатов своим позированием в купальниках после того, как проиграла судебное дело об опекунстве.

Музыкантка на протяжении нескольких лет пытается отстранить своего отца от опекунства. Согласно судебному постановлению, Джеймс Спирс распоряжается финансами своей звездной дочери, поскольку она признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками. Бритни в очередной раз пыталась это оспорить, но в четверг, 1 июля, суд Лос-Анджелеса отклонил ходатайство исполнительницы и ее адвоката. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Просьба адвоката отстранить Джеймса П. Спирс немедленно после назначения Калифорнийской трастовой компании Бессемера единственным хранителем имущества отклоняется», — говорится в судебных документах.

Однако, несмотря на такой исход дела об опекунстве, певица продолжает активно вести свои соцсети и радовать фанатов. После заседания она выложила на своей странице в Instagram видео, на котором позирует в разных купальниках.

«Мы вытащим тебя оттуда. Мы любим тебя», — написал один из подписчиков.

В поддержку певицы высказались и многие другие фанаты. В большинстве комментариев был указан хэштег #freebritney. За сутки пост собрал свыше 1 млн лайков.

Ранее в поддержку Бритни Спирс высказалась поп-исполнительница Кристина Агилера. Она назвала неприемлемым, когда человеку, желающему контролировать свою судьбу, не позволяют проживать жизнь, которую он хочет.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бритни Спирс станцевала в бикини на фоне судебных разбирательств
Бритни Спирс суд музыка instagram
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