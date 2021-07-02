Семьи пропавших без вести во Флориде отказались от встречи с Байденом

Вашингтон, 2 июля. Семьи пропавших без вести во время обрушения жилого дома во Флориде отказались от встречи с американским президентом Джо Байденом.

Женщина, сын и муж которой все еще не найдены, заявила, что приезд Байдена способен лишь замедлить поиски. Она посоветовала президенту США немедленно уехать. Американец, чьи отец и дядя оказались под завалами, сообщил, что ему неинтересна встреча и разговор с американским лидером.

Однако Байден и его жена Джилл все же встретились с семьями пропавших без вести, которые не отказались прийти. Сообщается, что разговор длился меньше трех часов.

Ранее «Царьград» сообщал, что жители Майами жалуются на трещины в квартирах, которые расположены рядом с рухнувшим домом. Людей не эвакуируют, однако мэр города сказал, что не хотел бы остаться на ночь в таком помещении.