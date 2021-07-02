Киев, 2 июля. В НАТО заявили, что сохранят свое представительство в Черном море для поддержки союзников. Однако украинцам эти утверждения показались смешными, поскольку Крым принадлежит России.

Спецпредставитель генерального секретаря Альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай считает, что Крымский полуостров является украинской территорией. Об этом пишет Regnum.

«Чей Крым, знают жители Крыма! Это аксиома! Там нужно у людей расспросить, разузнать, как они относятся к тому, что происходит у нас в Щенэвмэрлой. И куда незалежна катится с большой скоростью», — написал Михаил Ш.

Владимир Н. уверен, что НАТО ничего не может сделать с Крымом. Если бы у Альянса были такие возможности, то он предпринял бы конкретные шаги, но в результате он только делает громкие заявления.

Global Look Press / Rob Powell/ZUMAPRESS.com

«Если Крым — это Украина, почему там флаг российский?» — спрашивает один из читателей.

Таня А. считает, что подобные заявления провоцируют конфликты. Однако в этом, похоже, и заложен посыл НАТО. Они любят манипулировать людскими чувствами.

«Так вперед, заявители! Пройдитесь еще разок на суперкрутом эсминце», — пишет Василий Т.

Ранее политолог Евгений Сатановский сделал вывод относительно провокации эсминца Defender в Черном море.