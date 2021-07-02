Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь

Вашингтон, 2 июля. Генеральный прокурор США — глава министерства юстиции Меррик Гарленд ввел в четверг мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров в стране.

Мораторий будет действовать до тех пор, пока в ведомстве продолжается обзор политики ведомства и процедур министерства в отношении высшей меры наказания. Казни не будут назначаться, пока проводятся обзоры.

Согласно меморандуму, ведомство должно обеспечить каждому в федеральной системе уголовного правосудия не только соблюдение гарантированных прав, но и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в делах о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США откажется от многолетней практики тайного получения данных журналистов. Ведомство ранее скрывало, что действует данными методами.