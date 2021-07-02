Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 09:15
09:14
Видео
Спор из ничего: как зарубежные художники поссорились из-за невидимой скульптуры
09:13
Экономика
Евро подешевел на 6,5 копейки на старте торгов
09:12
Происшествия
ФАН публикует фотографии с места взрыва газа в Нижнем Новгороде
09:11
Происшествия
Пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде госпитализировали в ПИМУ
09:10
Происшествия
Суд в Братске арестовал подозреваемую в убийстве подростка на улице
09:08
Общество
МХАТ прокомментировал открытое письмо Дорониной к Путину
09:05
Политика
Украине предрекли голод из-за открытия рынка земли
09:03
Происшествия
Суд вынес приговор красноярскому вербовщику в террористическую организацию
09:03
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморье
09:02
Происшествия
Новосибирский подросток умер на улице от отравления неизвестным газом
Все новости

Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь
Общество
Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь
wikipedia.org  /  Sebmol / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 2 июля. Генеральный прокурор США — глава министерства юстиции Меррик Гарленд ввел в четверг мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров в стране.

Мораторий будет действовать до тех пор, пока в ведомстве продолжается обзор политики ведомства и процедур министерства в отношении высшей меры наказания. Казни не будут назначаться, пока проводятся обзоры.

Согласно меморандуму, ведомство должно обеспечить каждому в федеральной системе уголовного правосудия не только соблюдение гарантированных прав, но и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в делах о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США откажется от многолетней практики тайного получения данных журналистов. Ведомство ранее скрывало, что действует данными методами.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь
смертная казнь мораторий минюст сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru