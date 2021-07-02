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«Над Радой триколор повесят»: украинцы оценили ответ Зеленского Путину

  /   Обновлено: 02 июля 2021 08:48
Общество
«Над Радой триколор повесят»: украинцы оценили ответ Зеленского Путину
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 2 июля. Президент России Владимир Путин считает, что русские и украинцы — один народ. Однако украинский лидер Владимир Зеленский не согласился с этим. В Сети осудили его высказывание.

По мнению представителя Киева, у жителей двух стран много общего: родственники, часть истории, трагедии, победа над фашизмом. Однако они не являются одним народом. Если бы это было так, то над Госдумой РФ висел бы желто-синий флаг. Об этом пишет Regnum.

«Надо было с начала президентства начинать то, что обещал, а не вестись на Запад. Лукашенко сделал, и молодец. Нами правят всю жизнь. Президент — это гарант. Но это не к нам относится, мы — рабы в самой богатой стране, где есть все, кроме руководителя», — отметил Иван М.

Ирина В. считает, что о подобном даже неловко думать. Однако Зеленский это еще и высказал, причем на всю страну.

«Докаркается, что над Радой триколор повесят», — шутит Анатолий Ш.

«Над Радой триколор повесят»: украинцы оценили ответ Зеленского Путину
pixabay.com  / 

Ефим В. говорит, что страны может и разные, но это славянский народ. Он не понимает, на кого рассчитано заявление президента Украины.

«Здравомыслящий человек такого бы не сказал!» — отметил Александр Г.

Люба З. не считает Зеленского настоящим президентом. Марина М. добавила, что глава Третьего рейха Адольф Гитлер и французский император Наполеон Бонапарт уже пытались повесить над Москвой свой флаг, и ничем хорошим это не закончилось.

«Что на «Вашингтонщине» сказали говорить, то и говорит», — добавил Алексей Г.

Ранее Владимир Зеленский попытался оправдаться после слов президента Путина о том, что Украина находится под внешним управлением.

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украина путин зеленский соцсети народ
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