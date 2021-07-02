«У вас поехала крыша»: Трамп раскритиковал администрацию Байдена

Вашингтон, 2 июля. В среду, 30 июня, экс-президент США Дональд Трамп в ходе брифинга раскритиковал администрацию американского лидера Джо Байдена.

Бывший президент провел пресс-конференцию вместе с губернатором Техаса Грегом Эбботом. На ней обсуждалась безопасность границ штата. Об этом сообщает ИноСМИ.

Он заявил, что во время его срока Вашингтону удалось построить лучшую границу за всю историю. Однако демократы все разрушили, а теперь обвиняют во всем шерифов, губернаторов, но не себя.

«Мы построили стену, сквозь которую невозможно было прорваться. И мы почти закончили, но настало время выборов. На этих выборах мы показали себя гораздо лучше, нежели на предыдущих, но, ко всеобщему удивлению, мы проиграли», — отметил Трамп.

Возведенная стена позволила существенно уменьшить нежелательную иммиграцию и наркотрафик. Трамп интересуется, действительно ли администрация Байдена хочет иметь открытые границы.

«Есть только два варианта: либо вы некомпетентны, либо по какой-то причине у вас поехала крыша, и вы хотите открыть границы. Сегодня проблема с открытыми границами заключается в том, что страны открывают двери своих тюрем», — заявил экс-президент.

По его мнению, государства делают это постепенно, но число заключенных в их тюрьмах снижается. В результате насильники, убийцы и торговцы наркотиками отправляются в США невиданными ранее темпами.

Ранее Трамп заявил о необходимости изменить избирательную систему, иначе Штаты превратятся в банановую республику.