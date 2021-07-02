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Блогер создал магнитную систему охлаждения компьютера

  /   Обновлено: 02 июля 2021 08:08
Технологии
Блогер создал магнитную систему охлаждения компьютера
pixabay.com  /  PD

Москва, 2 июля. Пользователь в Сети создал корпус для компьютера, который может охлаждать устройства с мощными видеокартами и процессорами. При этом не используется вентилятор.

Основным материалом конструкции стало дерево и пенопласт. Корпус состоит из воздушной камеры с клапанами и отсеком с водяными насосами и магнитами. Видео с корпусом опубликовано на YouTube-канале DIY Perks.

Благодаря этому устройству температура процессора AMD Ryzen 9 5950X и видеокарты Zotac RTX 3080 не превышала 62 градусов. Однако у корпуса есть и недостаток, он заключается в большом размере.

Ранее «Царьград» писал о главных проблемах новых видеокарт. Новейшие девайсы от компании Nvidia подвергаются перегреву. Из-за этой причины они не подходят ни майнерам криптовалют, ни геймерам.

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компьютер nvidia amd Ryzen zotac
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