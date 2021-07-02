Перекрытие обрушилось из-за взрыва в доме в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 2 июля. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде, после чего обрушились межэтажные перегородки.

В результате инцидента в доме треснули окна. Во время происшествия пострадали два человека.

Пострадавших госпитализировали. Всего из дома было эвакуировано 28 человек. Соответствующей информацией делится РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что сотрудники оперативных служб ликвидируют последствия взрыва бытового газа. Информация о взрыве поступила ночью. На место происшествия направили все городские службы экстренного реагирования.