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«Союз России и Китая страшен»: японцы высказались о заявлении Путина об эсминце

  /   Обновлено: 02 июля 2021 08:05
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Общество
«Союз России и Китая страшен»: японцы высказались о заявлении Путина об эсминце
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 2 июля. Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что потопление эсминца Defender не привело бы к военному конфликту. Жители Японии оценили это высказывание.

По мнению российского лидера, страна, которая устроит третью мировую войну, не может быть победителем. Японцы считают речи главы РФ скрытым посланием Токио. Об этом пишет ИноСМИ.

«Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», — отметил nekozamurai.

Пользователь под ником har считает, что ситуация с эсминцем Британии — это не тот случай, когда нужно начинать мировую войну. Военный конфликт такого масштаба может быть спровоцирован разве что ядерной атакой.

«А что же это англичане ничего не предпринимали, только наблюдая за боевыми полетами российских истребителей Су. Испугались? Ведь говорят, зенитные ракеты у них были в полной боеготовности», подчеркнул tim.

Читатель sab уверен, что альянсу QUAD, включая Японию, придется противостоять в Тихом и Индийском океане не только Китаю, но и Москве. По его мнению, это уже опасное дело.

«Союз России и Китая страшная вещь! И Япония должна его бояться!» резюмировал jou.

Ранее эксперты китайского издания Baijiahao объяснили, чем закончится противостояние России и Японии в споре о Курильских островах.

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путин япония эсминец defender
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