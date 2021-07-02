Приставы впервые изъяли единственное жилье у должника в Екатеринбурге

Екатеринбург, 2 июля. Приставы впервые изъяли единственное жилье у гражданина, признанного банкротом.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в мае 2018 года екатеринбуржец Аркадий Поторочин был признан банкротом, не имеющим возможность выплатить долги более 21 миллиона рублей. Согласно принятой практике, из подлежащего изъятию имущества мужчина попросил исключить как единственное жилье двухуровневую пятикомнатную квартиру в Екатеринбурге площадью 147,3 квадратных метра.

Однако в 2019 году кредиторы вновь обратились в суд с предложением заменить пятикомнатную квартиру банкрота на однокомнатную площадью 32 квадратных метра. Суд счел данное решение справедливым, поскольку должник холост и не имеет детей.

Попытки оспорить решение суда оказались безуспешными. 24 июня квартира была продана на торгах. Об этом пишет «Коммерсант».

Конституционный суд России в апреле разрешил при соблюдении ряда условий обращать взыскание на единственное жилье гражданина-должника, В частности, исполнительский иммунитет распространяется на «разумно достаточную» жилплощадь.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на защиту минимального дохода граждан РФ от списания за долги. Документ предусматривает неприкосновенность минимального дохода.