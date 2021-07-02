Касперский рассказал о телефоне, который невозможно взломать

Москва, 2 июля. Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал о разработке телефона, который будет работать на защищенной мобильной платформе на базе KasperskyOS.

По его словам, это не простой телефон в обычном понимании этого слова. Для пользователей индустриального и корпоративного сектора будет доступен коммуникатор, который «невозможно взломать».

С телефона можно будет звонить, заходить в интернет, пользоваться почтой и мессенджером, но все это будет сильно ограничения для того, чтобы не нарушать концепцию безопасности, сообщил Касперский.

«Большие, крупные корпорации, которые его ждут, он им нужен, чтобы их сотрудники имели гарантированно безопасный доступ к инфраструктуре и конфиденциальной информации», — сказал специалист в разговоре с РИА Новости.

Касперский предложил запустить программу по обучению жителей Югры защите от интернет-мошенников. Людям необходимо объяснить, что не стоит доверять всем подряд.