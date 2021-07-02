Спасатели извлекли рабочего из-под завалов обрушившегося дома в Вашингтоне

Вашингтон, 2 июля. Спасатели достали рабочего из-под завалов строящегося дома, который обрушился в Вашингтоне. Соответствующей информацией поделилась пожарная служба.

Сообщается, что причиной обрушения строящегося дома могла стать сильная гроза в Вашингтоне, передает ТАСС.

Спасатели полтора часа вели работы по освобождению рабочего из-под обломков. Его госпитализировали с серьезными травмами, однако они не угрожают его жизни, заявил глава службы Джон Доннелли.

Он также отметил, что кинологи и собаки проверяют завалы во второй раз. Они проводят эту работу, чтобы исключить вероятность нахождения под ними людей.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в результате обрушения дома. Все пострадавшие во время инцидента являлись рабочими. Из-за происшествия эвакуировали людей, которые проживают в двух соседних домах.