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Спасатели извлекли рабочего из-под завалов обрушившегося дома в Вашингтоне
Происшествия
Спасатели извлекли рабочего из-под завалов обрушившегося дома в Вашингтоне
pixabay.com/PD

Вашингтон, 2 июля. Спасатели достали рабочего из-под завалов строящегося дома, который обрушился в Вашингтоне. Соответствующей информацией поделилась пожарная служба.

Сообщается, что причиной обрушения строящегося дома могла стать сильная гроза в Вашингтоне, передает ТАСС.

Спасатели полтора часа вели работы по освобождению рабочего из-под обломков. Его госпитализировали с серьезными травмами, однако они не угрожают его жизни, заявил глава службы Джон Доннелли.

Он также отметил, что кинологи и собаки проверяют завалы во второй раз. Они проводят эту работу, чтобы исключить вероятность нахождения под ними людей.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в результате обрушения дома. Все пострадавшие во время инцидента являлись рабочими. Из-за происшествия эвакуировали людей, которые проживают в двух соседних домах.

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сша обрушение дом
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