«Вектор» начал регистрацию новой вакцины от COVID-19. События дня

Байден побывал на месте обрушения дома во Флориде Четкого понимания, что привело к обрушению жилого дома в штате Флорида, пока нет. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с журналистами во время своего визита в город Серфсайд, где произошла трагедия. Ранее глава Белого дома встретился со спасателями и семьями погибших без присутствия прессы. Накануне работы на месте обрушения 12-этажного жилого дома в округе Майами-Дейд были приостановлены в связи с угрозой новых обвалов. Общее число погибших в результате ЧП, по последним данным, достигло 18. Еще 145 человек считаются пропавшими без вести.

Команда Трампа запустила новую соцсеть wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com Новую социальную сеть Gettr запустила команда экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Альтернативная интернет-платформа по сути напоминает Twitter, который ранее, как и другие соцсети, заблокировал аккаунты опального политика. Приложение позиционирует свою миссию, как «борьбу с культурой отмены». В описании указывается, что Gettr займется продвижением «здравого смысла» и «защитой свободы слова». Возглавит новый ресурс бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Предположительно этот сервис должен стать виртуальной трибуной для онлайн-общения бывшего главы Белого дома со своими сторонниками.

«Вектор» начал регистрацию новой вакцины от коронавируса Агентство городских новостей Москва / Новая вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» может войти в гражданский оборот в ближайшие месяцы. Об этом заявили в центре «Вектор». Уже началась процедура регистрации препарата. Центр также готов передать зарубежным партнерам технологию производства своей очередной антиковидной разработки. На сегодняшний день в России официально зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».