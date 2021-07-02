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02 июля 09:14
09:12
Происшествия
ФАН публикует фотографии с места взрыва газа в Нижнем Новгороде
09:11
Происшествия
Пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде госпитализировали в ПИМУ
09:10
Происшествия
Суд в Братске арестовал подозреваемую в убийстве подростка на улице
09:08
Общество
МХАТ прокомментировал открытое письмо Дорониной к Путину
09:05
Политика
Украине предрекли голод из-за открытия рынка земли
09:03
Происшествия
Суд вынес приговор красноярскому вербовщику в террористическую организацию
09:03
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморье
09:02
Происшествия
Новосибирский подросток умер на улице от отравления неизвестным газом
09:02
Общество
Россиянам разъяснили необходимость не мочить место прививки от коронавируса
09:02
Общество
Врачи рассказали, как отличить COVID-19 от ОРВИ без ПЦР-теста
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«Вектор» начал регистрацию новой вакцины от COVID-19. События дня
Видео
«Вектор» начал регистрацию новой вакцины от COVID-19. События дня
Невские Новости  / 

 

Байден побывал на месте обрушения дома во Флориде

Четкого понимания, что привело к обрушению жилого дома в штате Флорида, пока нет. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с журналистами во время своего визита в город Серфсайд, где произошла трагедия. Ранее глава Белого дома встретился со спасателями и семьями погибших без присутствия прессы. Накануне работы на месте обрушения 12-этажного жилого дома в округе Майами-Дейд были приостановлены в связи с угрозой новых обвалов. Общее число погибших в результате ЧП, по последним данным, достигло 18. Еще 145 человек считаются пропавшими без вести.

Команда Трампа запустила новую соцсеть

«Вектор» начал регистрацию новой вакцины от COVID-19. События дня
wikipedia.org  / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Новую социальную сеть Gettr запустила команда экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Альтернативная интернет-платформа по сути напоминает Twitter, который ранее, как и другие соцсети, заблокировал аккаунты опального политика. Приложение позиционирует свою миссию, как «борьбу с культурой отмены». В описании указывается, что Gettr займется продвижением «здравого смысла» и «защитой свободы слова». Возглавит новый ресурс бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Предположительно этот сервис должен стать виртуальной трибуной для онлайн-общения бывшего главы Белого дома со своими сторонниками.

«Вектор» начал регистрацию новой вакцины от коронавируса

«Вектор» начал регистрацию новой вакцины от COVID-19. События дня
Агентство городских новостей Москва  / 

Новая вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» может войти в гражданский оборот в ближайшие месяцы. Об этом заявили в центре «Вектор». Уже началась процедура регистрации препарата. Центр также готов передать зарубежным партнерам технологию производства своей очередной антиковидной разработки. На сегодняшний день в России официально зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Военные Минобороны проводят дезинфекцию Ялты

«Вектор» начал регистрацию новой вакцины от COVID-19. События дня
www.facebook.com  / Янина Павленко

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота продолжают работы по дезинфекции Ялты. Основная задача военнослужащих — завершить полную специальную обработку города, пострадавшего после сильнейшего за столетие ливня, и не допустить распространения различного вида инфекций. В арсенале военных — техника и спецраствор, оказывающий антимикробное действие против возбудителей острых кишечных и вирусных инфекций.

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