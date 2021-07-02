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Во Франции призывают найти диалог с Россией

  /   Обновлено: 02 июля 2021 07:43
Политика
Во Франции призывают найти диалог с Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Париж, 2 июля. В издании Ouest-France считают, что переговоры с Москвой не означает быть услужливым. Евросоюз не заинтересован в конфликте с Россией, а потому нужно искать совместные решения.

Вопрос установления отношений с РФ актуален с момента, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил о пересмотре взаимосвязи с Кремлем. Однако речь идет не только о контактах Парижа и Москвы, но и обо всем Евросоюзе. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Не в интересах Франции возродить холодную войну, играя на руку американскому военно-промышленному комплексу, уже осужденному в свое время президентом Эйзенхауэром… Как подчеркивает Пьер Вимон, один из наших самых блестящих дипломатов: «Прискорбно, что наши отношения с Россией под руководством президента Путина сложнее, чем с СССР»», — подчеркнул автор.

Он добавил, что санкции, введенные против России, нельзя назвать эффективными. Они укрепляют союз между Москвой и Пекином, а также оборачиваются против Европейского Союза.

«Давайте не будем отвечать на провокации провокациями. Давайте вместе, европейцы и россияне, искать более долгосрочные решения, чтобы выйти из конфликтных ситуаций, в которых мы находимся», — отметили в издании.

По его мнению, открыто идти на диалог не значит быть наивным или услужливым. Это не стратегическая ошибка.

«Хотим мы этого или нет, но будущее и интересы Франции и Европы не должны находиться в постоянном конфликте с Россией, по-прежнему в значительной степени объединенной вокруг своих лидеров, как и в отношении ее будущего», — резюмировал автор.

Ранее стало известно, что Евросоюз пытается наладить отношения с Россией, поскольку Украина перестала его интересовать и утратила моральное превосходство.

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